Homem é preso por cárcere privado, no Monte Cristo

Um homem, de 43 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira, por manter uma mulher, de 33 anos, em cárcere privado na casa dela na altura do km 270 da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

Testemunhas contaram aos policiais militares que houve uma briga entre o casal e que o homem trancou a mulher no interior da residência e saiu. Após deixar o imóvel, as testemunhas usaram uma escada para resgatar a mulher do imóvel, onde foi retirada pela janela.

A mulher foi levada pela Guarda Municipal para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa. O homem foi encontrado em seguida, e vai responder pelo crime.