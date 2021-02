Pedágio da via Dutra terá novo valor a partir do dia 27 de fevereiro

A partir da zero hora do dia 27 de fevereiro, sábado, passam a vigorar as novas tarifas de pedágio da Rodovia Presidente Dutra, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A deliberação número 61 que autoriza o reajuste e revisão da tarifa, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 24/02/2021.

A tarifa a ser praticada a partir de 27/02/2021 para carros de passeio será alterada de R$ 15,20 para R$ 14,20, nas praças de pedágio de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça; de R$ 3,70 para R$ 3,50 nas praças de pedágio de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,70 para R$ 6,20 na praça de pedágio de Jacareí.

Em 25 anos de concessão, a CCR NovaDutra realizou investimentos superiores a R$ 23 bilhões na modernização da rodovia, incluindo a realização de obras, aquisição de equipamentos, operação da rodovia e pagamento de impostos. Desde 2000, foram repassados mais de R$ 900 milhões em ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) às 36 cidades lindeira à rodovia.

Os recursos foram aplicados em melhorias operacionais, modernização e conservação da via Dutra. Os investimentos englobam 94,5 quilômetros de pistas marginais, 417,5 quilômetros de muros de concreto, 38 novas pontes e viadutos, recuperação de 153 pontes, 107 viadutos, 50 passarelas e 21,9 milhões de m² de asfalto de pistas, trevos e acessos.

As melhorias implantadas pela CCR NovaDutra salvam cada vez mais vidas. Desde o início da Concessão, o número de vítimas fatais na rodovia caiu 73%, considerando o aumento do volume de tráfego no período.

Conheça os valores das tarifas que serão praticadas por praça de pedágio a partir do dia 27 de fevereiro*:

Arujá (SP) – cobrança bidirecional – R$ 3,50 (*)

Guararema Norte (SP) – cobrança unidirecional – R$ 3,50 (*);

Guararema Sul (SP) – cobrança unidirecional – R$ 3,50 (*);

Jacareí (SP) – cobrança bidirecional – R$ 6,20 (*).

Moreira César (Pindamonhangaba – SP), Itatiaia (RJ) e Viúva Graça (Seropédica – RJ), cobrança bidirecional – R$ 14,20 (*).

Motocicletas pagarão, respectivamente, R$ 1,75 (Arujá e Guararema),

R$ 3,10 (Jacareí) e R$ 7,10 (Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça).

(*) para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.