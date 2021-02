Um homem, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira, em sua casa no bairro Vale Verde, em Pinheiral. Ele é suspeito da prática de assaltos com uso de arma de fogo na cidade e em Volta Redonda. O suspeito já tem antecedentes por apologia ao crime, associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, furto, perturbação do sossego, posse de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ele já era investigado por atuação no tráfico de drogas, no bairro Cruzeiro I, também em Pinheiral.