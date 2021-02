Rodrigo Drable recebe deputado estadual Marcelo Cabeleireiro 

Prefeito discute melhorias e investimentos para Barra Mansa

Nesta quinta-feira (25), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do presidente da Câmara, Luiz Furlani, recebeu em seu gabinete o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro para colocar em pauta assuntos de interesse do município, como infraestrutura, retomada de projetos antigos e, também, a concretização de novas propostas.

Alguns dos assuntos analisados foram: a reforma da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, que fica localizada na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro; a retomada dos projetos de algumas vias da cidade e da construção de calçadas; e a implementação da DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher).

Marcelo Cabeleireiro afirma que existem mais projetos para o município, como por exemplo, o projeto Limpa Rio, que visa minimizar o impacto causado pelas fortes chuvas em vários pontos da cidade, retirando o máximo de resíduos possíveis para o melhor escoamento da água e, assim, evitar os alagamentos decorrentes do transbordamento dos rios:

– Iremos em breve receber na região o Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade Thiago Pampolha, que visitará as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda para que consigamos trazer o projeto para atender os municípios da região.

O Chefe do Executivo acredita que o parlamentar só tem a acrescentar na evolução da cidade. “Em função de termos um deputado estadual eleito pelo município nos faz viver um momento diferente de avanço, visto que, o deputado colocou o seu mandato desde o início a serviço da cidade e isso tem permitido que muitas iniciativas que antes eram apenas sonhos, se tornem realidade”, revelou.

O presidente da Câmara, o vereador Luiz Furlani, também acredita no avanço da cidade com a colaboração de Cabeleireiro. “Nós, do Legislativo Municipal, parabenizamos o deputado Marcelo pelo ótimo trabalho que tem feito, buscando meios, juntamente com o governo do estado, de trazer investimentos e melhorias para a cidade de Barra Mansa”. Foto: Paulo Dimas