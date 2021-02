Acesso ao Túnel 20 recebe melhorias em Volta Redonda

Via é alternativa para motoristas chegarem à Rodovia do Contorno. Prefeitura também executou recuperação asfáltica em três bairros do município

A Prefeitura de Volta Redonda atua nesta semana na construção de nova rede de água pluvial na Rua Eloi Pimentel, no bairro Água Limpa. O serviço de drenagem vai melhorar o acesso ao Túnel 20, que é uma alternativa à Rodovia Lúcio Meira (BR-393) para os motoristas chegarem à Rodovia do Contorno.

A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) trabalha na implantação da rede, que terá 75 metros no total. São 50 metros de manilha de 40 centímetros de diâmetro e mais 25 metros de manilha de 30 centímetros de diâmetro. O trajeto ainda terá seis caixas de ralo e serão utilizados 40 metros de escória. O objetivo é evitar alagamentos na via por conta das chuvas.

O Túnel 20 atende toda cidade, mas principalmente aos moradores do Água Limpa. O bairro, que já era grande, recentemente teve uma expansão com a construção de vários prédios residenciais e o túnel é uma alternativa de acesso à região sul de Volta Redonda, incluindo o Hospital da Unimed, por exemplo, e também para o município vizinho de Pinheiral.

Três bairros recebem tapa-buracos com massa quente

A SMI ainda executou o serviço de recuperação asfáltica em três bairros de Volta Redonda nesta semana. Foram beneficiados a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, na altura do bairro Siderlândia; o bairro Ponte Alta; e mais um trecho da Via Sérgio Braga, que recebe a operação tapa-buracos desde o mês de janeiro.

No trabalho serão utilizadas dez toneladas de massa asfáltica quente. Neste material, a vida útil do composto é maior. Com isso, a durabilidade também é superior. O material é ideal para vias que recebem grande fluxo de veículos pesados.

“As duas principais ações da SMI nesta semana atendem à prioridade do atual governo municipal em relação à manutenção da cidade. A do serviço de drenagem no acesso ao Túnel 20 e a recuperação asfáltica com massa quente, além da operação tapa-buracos, que já atendeu mais de 50 bairro entre janeiro e fevereiro, são ações fundamentais para melhorar a mobilidade urbana no município”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, José Jerônimo Telles. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR