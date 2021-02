Educação recadastra alunos com deficiência matriculados na rede regular para participação em aulas online

A Secretaria Municipal de Educação está promovendo o recadastramento de alunos da seção de Educação Especial (pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação) matriculados na rede regular de Volta Redonda. O processo irá contribuir com a reformulação do atendimento planejado pela equipe pedagógica da pasta sobre os procedimentos que deverão ser adotados em relação à carga horária, especificidade e ainda quanto à forma que esses estudantes participarão das atividades que serão propostas por meio da plataforma de ensino remoto usado na rede pública municipal, o Google Sala de Aula (Classroom).

O recadastramento é realizado através do link: https://forms.gle/NsGu9kTqtt1m6AeV9. Os responsáveis devem acessar e inserir os dados solicitados para que o trabalho possa ser construído o quanto antes, respeitando as necessidades específicas atuais dos estudantes.