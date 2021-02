Merendeiras da rede pública de Barra Mansa recebem capacitação de higienização para volta às aulas

Novos métodos de limpeza deverão ser adotados pelos profissionais para evitar a proliferação da Covid-19

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, promoveu um evento de capacitação no Parque de Saudade para as merendeiras das escolas da rede pública do município. O intuito do encontro foi instruir as funcionárias sobre como adaptar a forma de trabalho para evitar a disseminação do vírus.

A partir do retorno das aulas, as merendeiras deverão garantir a higienização dos balcões dos refeitórios escolares, assim como dos alimentos e dos utensílios que serão utilizados por elas e pelos alunos. É importante redobrar todos os cuidados com as boas práticas na manipulação de alimentos, assim como higienizar as mãos, usar máscaras e álcool em gel, entre outras ações.

O Secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, afirma que os responsáveis pela merenda são fundamentais no processo de segurança dos alunos. “O objetivo dessa capacitação é de que todos estejam integrados dentro do protocolo para preservar a limpeza e, acima de tudo, a segurança”, ressaltou.

A vice-prefeita Fátima Lima frisou que o retorno deve ser seguro em todos os níveis da escola. “A capacitação oferecida pela empresa que presta este serviço é importante para que o retorno das aulas seja seguro em todos os sentidos. Não basta ter segurança só dentro da sala, mas também no preparo da alimentação”, concluiu. Fotos: Chico de Assis