Motociclista sem CNH provoca acidente em Barra Mansa

Um jovem, de 18 anos, conduzindo a motociclista Honda/CG 150 Titan KS ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h20min, no km 271m, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro (pista marginal), na Vila Independência, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da moto realizou uma ultrapassagem irregular ao passar por um quebra-molas e atingiu a lateral de um automóvel Ford/EcoSport.

O motociclista caiu e teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. A PRF constatou que o jovem que conduzia a moto não possuía a CNH. Segundo os agentes, o jovem cometeu crime de trânsito.

Devido as lesões sofridas pelo condutor da moto o registro de acidente de trânsito foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

INFRAÇÕES

Além de dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foram constatadas outras infrações de trânsito como: ultrapassagem indevida, licenciamento vencido, falta de equipamento obrigatório (espelhos retrovisores), e placa de identificação em desacordo com o estabelecido pelo Contran; sendo aplicadas as devidas multas no valor total de R$ 2.966,62. A motocicleta foi recolhida ao pátio.