Prefeitura inicia cadastramento de idosos a partir de 80 anos para vacina contra a Covid-19

Idosos que não tem cobertura do ESF devem enviar os dados pelo Whatsapp (24)99229-5574

Resende inicia uma nova fase de imunização contra a Covid-19 nos idosos. A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde abriu cadastramento para idosos a partir de 80 anos para a vacina contra a Covid-19.

O público desta faixa etária (a partir de 80 anos) que está fora da área de cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) deve enviar mensagem via Whatsapp para o número: (24)99229-5574, informando os seguintes dados pessoais: nome completo do idoso; data de nascimento; nome completo da mãe; CPF; cartão do SUS (se tiver); endereço; telefone de contato.

Os bairros que estão fora da cobertura do ESF e precisam do cadastramento são: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre e Bela Vista. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que esta nova etapa, os idosos, que estão fora da cobertura do ESF, precisarão ir às unidades de saúde se vacinarem, com data e horário agendados, mas seguindo todos os protocolos de saúde.

-Estamos dando mais um importante passo para a imunização dos idosos. Nesta etapa os idosos a partir de 80 anos, que não possuem a cobertura do ESF devem fazer o cadastro pelo Whatsapp. A Secretaria de Saúde irá informar posteriormente o dia e horário agendado para o idoso ir até o posto de saúde mais próximo para ser aplicada a vacina. Lembrando que serão rigorosamente seguidos todos os protocolos de saúde, como uso das máscaras, higienização das mãos e distanciamento social para que nossos idosos tenham toda a segurança e cuidado, sem aglomerações. E para os idosos acima de 80 anos dos bairros que tem a cobertura do ESF, os agentes entrarão em contato para agendar o dia para a aplicação da vacina no domicílio – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Prefeitura de Resende lembra que após o envio dos dados, a Secretaria Municipal de Saúde irá retornar sua mensagem com uma confirmação. A resposta da Secretaria com o agendamento pode demorar alguns dias, devido ao número de pessoas que será vacinado. A gestão municipal pede que a população fique atenta à golpes de clonagem de Whatsapp. Não solicitamos pelas mensagens nenhum código de acesso para a vacinação dos idosos.

Vale destacar também que a vacinação contra a Covid-19, segue os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização, do Governo Federal, em que os menores de 18 anos não podem ser imunizados com a vacina contra a Covid-19.