Um homem e duas jovens são presos por tráfico de drogas, no bairro Califórnia (BP)

Um homem de 45 anos e duas jovens, de 25 e 20 anos de idade, foram presos no início da noite da quinta-feira (25), suspeitos de tráfico de drogas, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Com eles, segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 82 pinos de cocaína.

A ação policial ocorreu na Rua 19, conhecida pela movimentação de tráfico na localidade. A abordagem ocorreu depois que os agentes viram os três saindo de uma casa e o homem entregando as drogas às jovens. Além da cocaína, quatro celulares foram apreendidos.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Barra do Piraí, onde foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar) Matéria: Fernando Pedrosa/Foco Regional