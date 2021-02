Zoo-VR, Parque Aquático e Arena Esportiva são opções para o fim de semana em Volta Redonda

Espaços públicos de lazer e esportivo estarão abertos seguindo medidas de prevenção à Covid-19

Com todas as restrições e medidas de segurança adotadas por conta da pandemia, através de decreto municipal, três grandes áreas de lazer e esportiva de Volta Redonda são opções para aproveitar o último fim de semana de fevereiro. O Zoológico Municipal (Zoo-VR), o Parque Aquático Municipal e a Arena Esportiva estarão abertos para a população no sábado e no domingo.

Com mais de 150 mil m2 de área de Mata Atlântica, o Zoo-VR ficará à disposição do público das 8h às 16h30. As visitas devem ser agendadas pelo site: agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br, com o limite de 500 pessoas de manhã e 500 à tarde – por dia.

Mesmo se tratando de um local aberto, estão proibidas aglomerações e o uso de máscara é obrigatório aos visitantes. Atualmente são cerca de 260 animais entre eles: onças pardas e pintadas, um casal de tigres, jacaré, macacos e aves – araras, tucano e inclusive as exóticas como pavão e faisão.

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica na Rua 93 C, nº 1.171, Vila Santa Cecília.

Parque Aquático

O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, localizado em frente à Ilha São João, fica aberto das 8h às 17h e conta, além da equipe que já trabalha no parque, com professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) farão plantão no local para orientar a população sobre o lazer e auxiliar nas medidas de prevenção à Covid-19.

Para entrar no parque, os usuários passam por aferição de temperatura corporal e recebem orientações que como utilizar o espaço com segurança. Também é disponibilizado álcool em gel a 70% na entrada e na saída do parque, cantina e vestiários. Além disso, os frequentadores são orientados quanto ao uso de máscaras nos vestiários e para que evitem aglomerações na área das piscinas.

O parque tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos.

Para quem ainda não for usuário do local, a orientação é fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Arena Esportiva

Para quem prefere praticar uma atividade esportiva, a opção é a Arena Esportiva. Aberto das 6h às 10h, o espaço é indicado para a prática de atividades físicas, como corrida e caminhada na pista de atletismo, que tem 400 metros de extensão.

Assim como nos outros espaços públicos, na Arena Esportiva também estão sendo adotadas medidas de segurança contra a Covid-19. Para melhorar o desempenho dos atletas e garantir que todos estão seguindo as medidas de segurança, profissionais de educação física orientam a população durante todo o período em que a arena fica aberta.

A Arena Esportiva fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo, ao lado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), bairro Voldac. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.