Defesa Civil de Barra Mansa faz vistoria em imóvel atingido por árvores durante as chuvas desta sexta-feira 

Telhado do imóvel foi danificado. Chuvas também provocaram alagamento na Colônia

A Defesa Civil de Barra Mansa realizou neste sábado, 27, a vistoria de uma residência do bairro Siderlândia, localizada na Rua Nilza Helena da Silva. O imóvel foi parcialmente atingido por duas árvores, que caíram em função das fortes chuvas registradas no município na noite desta sexta-feira, 26. Felizmente, não houve vítimas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Ralph Romaneli, ainda durante a noite, os agentes do órgão fizeram um pré-vistoria na residência e, nesta manhã, retornaram ao local. “Os moradores da casa foram orientados sobre medidas de prevenção. As árvores foram arrancadas pela raiz, o que demonstra uma grande umidade no solo. Pelo tamanho das árvores, é preciso buscar orientações na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a autorização de poda e corte”, destacou Ralph, ressaltando que o serviço pode ser solicitado de forma online através do link https://survey123.arcgis.com/share/0f6571d0510c43dc8d951074afe2ddb6

As chuvas também provocaram alagamento na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, na altura do número 3.353. Durante a tempestade, o trânsito no local ficou prejudicado, com a retenção dos veículos. Pela manhã, o prefeito Rodrigo Drable esteve no local acompanhando os trabalhos de limpeza realizados por equipes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria de Manutenção Urbana.

A Defesa Civil continua percorrendo os pontos considerados mais críticos do município durante a temporada de chuvas e continua atenta às previsões climáticas que apontam a possibilidade de novas tempestades.