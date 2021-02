Polícia Militar apreende suspeito com drogas, em Porto Real

Policiais militares receberam uma denúncia anônima na noite de sexta-feira, por volta das 20h30min, sobre um suspeito, de 27 anos, que estaria praticando o tráfico de drogas, na Rua Campo Grande, no bairro São João, em Porto Real.

Os policiais foram até o local e abordaram o veículo com o suspeito em seu interior. Ao ser indagado sobre o que estava fazendo dentro do carro, o suspeito disse que estava dormindo. Durante fiscalização pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas debaixo do banco traseiro, foi encontrado um saco contendo vários eppendorfs (tubos plásticos).

Ao ser indagado sobre o material o suspeito disse que praticava o tráfico no local e que havia mais materiais em sua residência. Depois de liberada a entrada na residência, os agentes apreenderam 50 buchas de maconha, 30 buchas de maconha, 57 pinos de cocaína, 128 pinos vazios e R$833.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Porto Real e permaneceu preso. O VW Gol ficou apreendido e será periciado, pois há indícios de adulteração.