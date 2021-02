Trânsito na Sérgio Braga sofrerá intervenção neste domingo

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, informa que neste domingo, dia 28, a partir das 8 horas, o trânsito na Avenida Sérgio Braga, na altura do Barbará, sofrerá intervenção, com desvio do fluxo de veículos. A medida se deve à realização de manutenção de obras no local pela SMMU (Secretaria Municipal de Manutenção Urbana).

Com isso, o tráfego de veículos no local pode ficar lento. A Guarda Municipal estará no local para orientar o trânsito. A previsão é de que os serviços sejam realizados até o fim da tarde.