Mais cinco estabelecimentos comerciais e uma festa particular são alvo de fiscalização nessa madrugada

Ações foram realizadas nos bairros São Luiz, Aterrado, Jardim Amália, Monte Castelo e Vila Brasília

A força-tarefa criada para fiscalizar o cumprimento do decreto com medidas de prevenção e combate à Covid-19 autuou cinco estabelecimentos e interrompeu um festa particular entre a noite de sábado (27) e a manhã deste domingo (28).

A força-tarefa é composta pela Fiscalização da Fazenda, Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros.

No Jardim Amália, um estabelecimento foi autuado por não cumprir as normas de distanciamento entre as mesas e por colocar um número superior a seis pessoas em cada mesa.

Nos bairros Aterrado e São Luiz, dois estabelecimentos foram autuados por não possuirem licença para música ao vivo, ambos interromperam a atividade de imediato.

No bairro Monte Castelo, um bar foi autuado pela ocupação irregular da rua, com mesas e cadeiras. Já no bairro Vila Brasília, um bar foi notificado por não apresentar o alvará no momento da fiscalização, apesar de não ter sido constatada outra irregularidade.

Além desses estabelecimentos, uma festa particular que ocorria em um salão no bairro São Luiz foi interrompida. O dono do espaço não compareceu no momento da autuação e a notificação será entregue na segunda-feira.

“As ações integradas propiciam atenuar a propagação do Covid-19, evitando também a sobrecarga dos serviços de saúde. Precisamos desse cumprimento por parte de cada estabelecimento, orientando seus funcionários, estando atento aos seus clientes na colaboração para a diminuição da transmissão, respeitando o uso de máscaras, o distanciamento, a higienização e não permitindo as aglomerações”, destacou o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone: 156.