Polícia Militar prende dupla com arma e munições dentro de carro, em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, dois homens, de 42 e 37 anos, com armas e munições dentro de um carro, na Avenida Presidente Kennedy, no local conhecido como Retorno, em Barra Mansa.

A Polícia Militar informou que os dois suspeitos são de Volta Redonda e que estaria no local para atacar traficantes de uma facção rival. Com os dois foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 36 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 38 e 21 munições do mesmo calibre.

Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.