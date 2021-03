PRF recupera carro com registro de roubo após acidente em Porto Real

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 16h30min, deste domingo, para atender uma ocorrência de trânsito no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

Os agentes foram até o local e depararam com o veículo Gol (preto) que havia colidido na traseira de um caminhão que não permaneceu no local, seguindo viagem. O condutor do Gol abandonou o veículo e não foi localizado.

Ao realizar inspeção veicular minuciosa foram constatados que vários elementos de identificação havia sido suprimidos ou adulterados, sendo constatado tratar-se de um clone. Através da numeração do motor foi possível chegar ao veículo original de mesma marca, modelo e cor, emplacado em Paty do Alferes (RJ), com registro de roubo/furto ocorrido em 7 de fevereiro deste ano no mesmo município.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para 100ª DP de Porto Real para registrar a recuperação do veículo.