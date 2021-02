Vídeo: Suspeitos são presos com drogas no bairro Santo Agostinho

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos na tarde deste domingo, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, com os suspeitos foram encontrados 2.460 pinos de cocaína, 149 trouxinhas de maconha, 48 pedras de crack, duas bolsas (uma contendo 300 gramas de maconha e outra contendo 375 gramas de cocaína), uma folha com anotações do tráfico de drogas, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, dois celulares e material de trabalho para embalar drogas.

As drogas foram encontradas em buraco tampado com uma tampa debaixo de um fogão. A dupla e o material foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada. Foto e vídeo: Polícia Militar