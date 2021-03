Carreta bate na Praça de Pedágio, em Dorândia, em Barra do Piraí

Uma carreta com placa de (Paracambi), carregada com bobinas, bateu na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h20min, na estrutura da Praça de Pedágio, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Dorândia, em Barra do Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente e constatou que duas bobinas, pesando aproximadamente 20 toneladas, caíram na pista interditando duas faixas do pedágio. O condutor do veículo, de 38 anos, não ficou ferido e não houve vítimas. Um guindaste já foi solicitado para retirada das bobinas da pista.

O congestionamento de aproximadamente atingiu um sentido Barra do Pirai.