Flamengo é o time que mais gasta com contratações na América do Sul

O futebol é um dos principais ramos da indústria do entretenimento, tanto no Brasil quanto em vários outros países do mundo. E ano após ano, os clubes empregam verdadeiras fortunas na contratação de jogadores e na folha de pagamento desses atletas.

Nos dias de hoje, podemos considerar os times de futebol como grandes empresas, que estão sempre em busca de potencializar seus lucros, seja através da venda de ingressos, camisas, direitos de transmissão ou revelando grandes jogadores.

E não somente o futebol é considerado um esporte em grande ascensão — os eSports também vêm ganhando grandes investimentos. Torneios de Counter Strike e League of Legends, por exemplo, já rivalizam com a modalidade esportiva tradicional, enquanto a jogatina online vem no encalço, ganhando fãs que aproveitam os bônus sem depósito dos cassinos online para sentir a emoção da competição, desfrutando de uma variedade de jogos clássicos, como poker, blackjack e baccarat. Mas o futebol continua ocupando a primeira posição quando o assunto é investimento em projetos.

Mão aberta

No Brasil, a equipe que mais investiu na aquisição de jogadores vindos do exterior em 2020 foi o Flamengo — pelo menos é isso que aponta o relatório feito pela FIFA. No documento, estão presentes diversas informações sobre as transferências internacionais realizadas pelos times de futebol no ano passado. E a entidade máxima da modalidade acabou divulgando os clubes que mais gastaram com essas negociações, porém eles não divulgaram os valores.

Já a Conmebol, responsável por regular o futebol no continente sul-americano, também divulgou sua lista com os maiores investimentos internacionais na contratação de jogadores, e as equipes brasileiras ocupam as oito primeiras posições do ranking, sendo que o rubro-negro encabeça a lista. O principal fator para que o Flamengo esteja na primeira colocação do ranking foram as contratações dos futebolistas Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Pedro. Ambos chegaram ao rubro-negro a peso de ouro: o passe de Gabigol foi negociado a 16 milhões de euros; já o de Pedro a 14 milhões de euros. Porém, algo que chamou bastante atenção foram os gastos do Red Bull Bragantino, que ocupa o quarto lugar da lista, sendo que o clube subiu há pouco tempo para a disputa da Série A do Brasileirão.

Mesmo 2020 sendo um ano duro para economia nacional, os times brasileiros gastaram como nunca em contratações vindas do exterior, superando e muito o ano de 2019. Ao todo, as equipes investiram nessas negociações cerca de US$ 126,9 milhões, enquanto no ano anterior foram gastos “apenas” US$ 72,5 milhões. A diferença entre os valores impressiona ainda mais se levarmos em consideração a subida do dólar, que aumentou seu valor em 20% de uma temporada para outra.

A FIFA também divulgou a lista das equipes que mais venderam jogadores durante a temporada 2020. Quem lidera o ranking é o arquirival do rubro-negro, o Fluminense. O clube carioca se desfez de 26 atletas, e apesar da FIFA não divulgar quanto os clubes angariaram individualmente, sabe-se que ao total os times brasileiros conseguiram levantar US$ 326 milhões com a venda de futebolistas. Nessa mesma lista, o Flamengo aparece na quarta posição, tendo vendido 23 jogadores.

E na Europa?

Apesar das cifras impressionantes, os clubes brasileiros não chegam nem perto de gastar tanto quanto as equipes europeias. Um exemplo são as recentes negociações envolvendo futebolistas como Kylian Mbappé. O jovem francês vem demonstrando um certo interesse em deixar o Paris Saint-Germain para trás, e um dos seus possíveis destinos seria o Real Madrid. Mas, de acordo com o diário Mundo Deportivo, a diretoria do Real Madrid busca maneiras de levantar o dinheiro exigido pelo PSG para vender o seu jovem astro. Aparentemente, os merengues estariam dispostos a investir 160 milhões de euros na contratação de Mbappé, além de cobrir um salário de 21 milhões de euros por temporada.

Contudo, os cofres do Real Madrid não andam tão recheados quanto outrora, e eles estão pensando em vender alguns jogadores para angariar dinheiro. Um deles seria Vinicius Junior, atacante que o PSG já demonstrou interesse em ter no elenco. O clube espanhol ainda aguarda propostas por algum dos seus outros craques. Mas o Real Madrid ainda alimenta uma certa esperança de que Mbappé não renove o contrato com o PSG — assim, eles não teriam que gastar tanto com uma transferência, e precisariam somente levantar dinheiro suficiente para pagar seu salário astronômico.

Com cifras tão impressionantes em jogo, fica claro que os clubes de futebol não estão para brincadeira quando o assunto é a contratação de grandes futebolistas. Fica ainda mais visível a discrepância que ainda há entre o poder econômico dos times europeus em relação às outras equipes do mundo, incluindo as brasileiras.