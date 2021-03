Homem morre ao cair em piscina do Azteca Clube, em Barra Mansa

Aledilson da Silva Gomes Nogueira, de 40 anos, morreu no domingo, na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa depois de se afogar na piscina do Azteca Clube, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Segundo informações passadas à polícia, ele estava com a mulher e o filho, em companhia de amigos, participando de uma confraternização quando teria caído na piscina. Aledilson não sabia nadar. A informação também seria que ele teria perdido uma aposta numa partida de sinuca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para Santa Casa, onde não resistiu e morreu. A ocorrência foi registrada na delegacia de Barra Mansa, que está também apurando os fatos.