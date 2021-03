Marcelo Cabeleireiro e Antônio Furtado seguem na luta pela implantação da DEAM em Barra Mansa

O deputado Marcelo Cabeleireiro esteve na tarde desta segunda-feira (01), na sede da Polícia Civil, acompanhado da vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima e do Deputado Federal, Antônio Furtado, para apresentar ao Secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, projeto para implantação da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no município.

“Viemos fazer nossas últimas considerações para que esse projeto, pelo qual venho lutando há anos, saia do papel. A parceria com o Deputado Furtado tem sido fundamental nessa luta. Sabemos que em Barra Mansa, bem como em outras cidades da região, a violência contra mulher representa um problema grave, que piorou durante a pandemia”, disse o deputado.

A intenção é que a DEAM seja instalada no espaço onde ficava a antiga corregedoria da Polícia Civil, no Centro, em Barra Mansa. A prefeitura vai auxiliar nas questões relacionadas à reforma do prédio, compromisso assumido pelo prefeito Rodrigo Drable e pela vice-prefeita.

“Apesar dos problemas financeiros do estado, o governador Cláudio Castro vem trabalhando incansavelmente para garantir avanços na segurança pública e bem-estar social. Tenho certeza que com a união entre os âmbitos municipal, estadual e federal, vamos conseguir construir a

unidade voltada para o atendimento de mulheres vítimas de violência,” destacou Cabeleireiro.

De acordo com o projeto, que leva em conta as dificuldades que a Polícia Civil enfrenta hoje diante da falta de efetivo, seriam necessários apenas quatro policiais civis trabalhando na delegacia, de segunda à sexta, entre 8h e 18h e uma viatura. O plantão noturno ficaria a cargo da 90° DP.

A Guarda Municipal seguiria atuando com a Patrulha da Mulher. Os servidores para integrar a DEAM viriam de cidades vizinhas, que pudessem fazer algum remanejamento interno. Haveria apoio psicológico e assistência social oferecida pelo município para complementar os atendimentos.

“Eu e a Delegada Sandra Ornlellas, diretora da DGPAM, vamos estudar o projeto, analisar o número de ocorrências na região, para entende como podemos viabilizá-lo de uma forma que dê certo,” garantiu o secretário Turnowisk.

Participou também da reunião o Dr. Pedro Medina, Diretor Geral do Departamento de Polícia do Interior.