Município recebe emenda parlamentar para reforma de galpão em Barra Mansa

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, confirmou na tarde desta segunda-feira (1º) o recebimento de uma emenda parlamentar da bancada federal do Rio de Janeiro, no valor de R$ 860.436,00, para a reforma do galpão da linha férrea, localizado na altura do bairro Roberto Silveira, onde está prevista a criação de um centro gastronômico e cultural.

Segundo o chefe do Executivo, essa emenda foi pleiteada pelo deputado Sóstenes Cavalcante. “A bancada, na sua emenda de 30 milhões, destinou a cidade esse montante de 860 mil. Barra Mansa é a única cidade do Sul Fluminense a receber o recurso oriundo de bancada, o que demonstra que o município goza de prestígio, respeito e conhecimento dentro do Congresso Nacional”, revelou Drable, acrescentando que as obras do Pátio de Manobras estão dentro do cronograma.

– Nós teremos uma nova disposição dos equipamentos viários da cidade. Além disso, nós teremos também a reprogramação visual que contará com plantio de palmeiras imperiais, novos jardins, gramados, estacionamentos e também esse equipamento maravilhoso que vai ser o Centro Gastronômico de Cultura no antigo galpão de manutenção das locomotivas.

Foto: Chico de Assis