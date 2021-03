Novo lote da CoronoVac chega à Barra Mansa

Secretaria de Estado de Saúde enviou mais 530 doses do antígeno, o que permitirá ao município ampliar o número de vacinados

Barra Mansa recebeu nesta segunda-feira, dia 1º, mais um lote da vacina CoronaVac, com um total de 530 doses. O antígeno foi enviado pela Secretaria de Estado de Saúde, com uma logística de transporte que contou com um helicóptero da Secretaria de Gabinete Civil, do Executivo Estadual, e a segurança da Polícia Militar e da Guarda Municipal para o transporte das vacinas do Parque da Cidade, no Centro, até a Rede de Frio do município.

A chegada das novas doses do imunobiológico, de acordo com o Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, permitirá que a Prefeitura prossiga com a vacinação dos grupos prioritários, determinados pelo Programa Nacional de Imunização. “Estamos dando continuidade à aplicação da segunda dose da vacina em profissionais que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, além de enfermeiros, médicos, técnicos de imagem, biomédicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e de laboratórios, biólogos hospitalares, farmacêuticos da área hospitalar, odontólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Ainda na área médica, vamos vacinar esta semana, com a primeira dose, as mesmas categorias acima mencionadas com idade a partir dos 35 anos” explicou Sérgio Gomes.

A dose complementar do antígeno começou a ser aplicada em idosos a partir de 90 anos, no último sábado, em sistema drive thru, no Parque da Cidade. Quem, por algum motivo, não pode comparecer ao local, tem a oportunidade de se vacinar até terça-feira, dia 2, no CEM, de 14 às 18 horas. É preciso apresentação de documento com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro e comprovante da primeira dose da vacina.

Pessoas com idade a partir dos 84 anos, que ainda não receberam a primeira dose da vacina também devem se encaminhar até o CEM, de 14 às 18 horas, para serem imunizadas. Também é necessária a apresentação de documento com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Fotos: Paulo Dimas