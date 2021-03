Policiais do Serviço Reservado e do GAT (Grupo de Ações Táticas) prenderam no início da tarde desta segunda-feira, dia 1º, homem suspeito de tráfico de drogas, no Conjunto Habitacional, no bairro Roma, Volta Redonda.

Os policiais apreenderam uma carga de drogas escondida em uma área de mata de Arrozal (Área do 10º BPM). Foram apreendidos 899 tiras de maconha e 805 pinos de cocaína.