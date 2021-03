Barra Mansa vai ingressar em consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19

A prefeitura de Barra Mansa confirmou na noite desta terça-feira, dia 02, que a cidade vai assinar a lista de interesse em ingressar no consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para aquisição de vacinas contra a Covid-19.

A Secretaria de Saúde está finalizando de elaborar o formulário para enviar a FNP nesta quarta-feira, 03. A Frente reúne as 412 cidades com mais de 80 mil habitantes, mas os municípios que estão fora desse escopo também poderão participar. Até o momento, quase 300 municípios já indicaram intenção de participar.

O prefeito Rodrigo Drable revelou que não medirá esforços para garantir a vacinação dos barra-mansenses. “Nosso compromisso com a população está acima de qualquer outra dificuldade. Faremos todo o esforço para garantir que a população seja vacinada o quanto antes”.

Para o secretário da pasta, Sérgio Gomes, Barra Mansa está preparada para intensificar a vacinação. “A cidade vem mostrando na prática que está organizada, sem filas, e seguindo todas as orientações de cronograma. Se conseguirmos aumentar esse quantitativo, mais pessoas serão imunizadas num menor período de tempo”, revelou, acrescentando que essa aquisição ainda depende de aprovação na Câmara Municipal.

– Após assinada a lista de intenção, o município terá que ter aprovação legislativa, para poder, de fato, participar do consórcio e futuramente da aquisição das vacinas – completou.

Além de doses dos imunizantes, o consórcio também pretende comprar equipamentos, medicamentos e insumos necessários no combate à pandemia.

Fotos: Paulo Dimas/Felipe Vieira