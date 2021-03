Bebê é batizado no Hospital Unimed Volta Redonda

Equipe da UTI Neonatal surpreendeu os pais com bolo e cantou parabéns para a criança

A última quinta-feira, dia 25, foi muito especial no Hospital Unimed Volta Redonda. Lorena Iliziário foi batizada na UTI Neonatal e Pediátrica da unidade no dia em que completou um mês de vida. A cerimônia, realizada pelo padre Alcides Alves da Silva, da Paróquia São Paulo Apóstolo, foi transmitida por videochamada para a família e ainda contou com uma surpresa. A equipe da UTI preparou um bolo e promoveu um parabéns carinhoso para comemorar a data.

“Entra turno, sai turno e parece que é a mesma pessoa que está nos atendendo, que o tratamento é o mesmo. Agradecemos muito isso. É difícil estar aqui, mas a gente se sente confortável pelo amor que vocês (os profissionais) tratam a gente” falou Leonardo da Silva Iliziário, pai da Lorena, que está internada há 21 dias para tratar de uma infecção, após ser diagnosticada com Covid.

Para o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, o momento demonstra que o cuidado no hospital vai além da relação médico-paciente, proporcionando ações especiais. “Nossa unidade se tornou referência em qualidade, segurança e conforto. Mas nos enche de orgulho também sermos reconhecidos pela entrega do nosso Jeito Unimed de Cuidar. Acreditamos que momentos como esse fazem a diferença na vida das pessoas e reforçam o nosso compromisso em cuidar com o olhar individualizado para cada paciente”, disse.

No Hospital Unimed Volta Redonda, todo esse cuidado com o cliente é uma prática e não se resume a medicamentos e exames. Vai muito além, com atendimento centrado no paciente. Comemoração de aniversários, cerimônia de casamento, colação de grau e celebração de datas comemorativas são alguns momentos promovidos pelos colaboradores do Hospital para ajudar na recuperação ainda mais rápida e tornar os tratamentos menos dolorosos. Matéria Daniel Rinaldi (Unimed)