Dois carros colidiram na manhã desta terça-feira (2) em Volta Redonda. Segundo populares, o acidente ocorreu no entroncamento da Rua São Francisco de Assis com a Rua São Felipe, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Foi uma colisão lateral. Com a batida, a lataria frontal de um dos carros ficou danificada, com o para-choque se soltando, enquanto a lateral esquerda do outro que subia a rua ficou amassada. Ningúem ficou ferido. Matéria: Felipe Cury