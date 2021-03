Policiais militares apreendem armas e munições no Parque das Ilhas

Policiais militares apreenderam na noite desta segunda-feira, um revólver calibre 38 (Rossi), uma espingarda calibre 22 (URK) com cartucheira, dois carregadores calibre 22, 17 munições calibre 38 intactas e 45 munições calibre 22 também intactas, na Rua A, no Parque das Ilhas, em Volta Redonda.

Os agentes foram acionados pela mulher de um policial civil reformado, de 56 anos, informando que o seu marido, de 55 anos, estava fazendo ameaças e apontando um revólver calibre 38 em sua direção.

A mulher aproveitou o descuido do marido, pegou o revólver e colocou em sua bolsa entregando ao policial. No imóvel foram encontrados os a outra arma. Os dois foram conduzidos para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), onde foi feito o registro de ameaça. As armas ficaram apreendidas.