Prefeito de Barra Mansa fiscaliza unidade de ensino na Vila Ursulino

Visando garantir a segurança e o conforto de alunos e professores no retorno às aulas na rede pública de Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable tem visitado, periodicamente, as unidades de ensino do município. Na manhã desta terça-feira, 02, a inspeção foi no Colégio Municipal Doutor Elvino Alves Ferreira, localizado no bairro Vila Ursulino.

Acompanhado do vereador Carlos José Rodrigues, o Casé, e do secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, o chefe do Executivo se mostrou contente com o resultado, que visa o cumprimento do protocolo contra a Covid-19. “Essa é uma escola que tem a participação ativa da comunidade, através da atuação do vereador Casé e de sua equipe, junto com a diretora Valéria, que é extremamente zelosa com a escola. Nós encontramos uma unidade preparada para receber os alunos e que nos deixou com a satisfação de ver o capricho, a limpeza e o asseio”, afirmou Rodrigo Drable.

A diretora da unidade, Valéria Gonçalves Garcia, mostrou cada detalhe das novas regras adotadas pela escola para a segurança dos alunos e funcionários. “O processo de retorno foi bem tranquilo, não tive nenhum problema com os pais e os alunos. Todos estão satisfeitos em encontrar uma escola preparada e isso está nos passando segurança. Estamos conseguindo cumprir os protocolos que foram determinados e acredito que na próxima quinzena tenha um aumento no número de alunos, a partir do momento em que não haja nenhum caso, nenhum contratempo. Eu acredito que os alunos retornem 100% porque a escola está preparada”, concluiu.

Fotos: Paulo Dimas