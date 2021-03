Prefeito de Barra Mansa recebe secretário de Infraestrutura e Obras do Estado

Encontro teve como pauta a resolução de obras esperadas no município

No início da tarde desta segunda-feira (1º), o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, do secretário de Habitação, Alberto Carneiro e do vereador Daniel Maciel, recebeu em uma empresa privada de Barra Mansa o Secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Bruno Kazuhiro.

O objetivo do encontro foi a solicitação e aceleração do início das obras previstas pelo Governo do Estado. “A visita do secretário foi importante para que nós tivéssemos a oportunidade de cobrar a resolução do restauro da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, do material para concretamento de calçadas e o projeto habitacional, que deve gerar mais 500 unidades em Barra Mansa, uma promessa antiga do governador e que nós temos evoluído, ainda que a passos lentos. Nosso objetivo é acelerar esse processo”, afirmou o chefe do Executivo, Rodrigo Drable.

Bruno Kazuhiro se colocou à disposição para concretizar os planejamentos feitos. “Demos seguimento às tratativas com relação à construção de casas populares no Siderlândia. Esse projeto está na Cehab-RJ (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro), que é subordinada a nossa Secretaria de Infraestrutura. Me comprometi com o prefeito de entrar em contato com a Companhia para acelerar o processo e solicitar que ande o mais rápido possível, porque sei que existe esse déficit habitacional e Barra Mansa precisa dessas unidades. Além disso, me coloquei à disposição para intermediar uma conversa com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com relação a ponte que continua interditada para circulação de veículos pesados. Precisamos resolver isso para a população de Barra Mansa. Irei até o DER com o prefeito para ver como podemos solucionar esse problema”, concluiu Bruno Kazuhiro. Fotos: Felipe Vieira