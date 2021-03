Um ônibus bateu na traseira de um caminhão, na madrugada desta quarta-feira, na Rua 2, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda.

No acidente 7 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São João Batista e para um hospital particular. Ninguém ficou ferido gravemente.