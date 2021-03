Equipes do PSE retomam serviços de orientação e cuidado integral nas escolas de Barra Mansa

Neste momento, orientações são direcionadas à prevenção do novo Coronavírus

A pandemia da Covid-19 mudou a rotina das pessoas em todo o mundo. Hábitos simples, como a higienização das mãos e o distanciamento social, se tornaram fundamentais quando o assunto é a segurança e a vida. Com base nos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias brasileiras, as equipes do PSE (Programa Saúde na Escola) de Barra Mansa retomaram os serviços nas 68 unidades escolares com o retorno do ano letivo, em sistema híbrido de ensino, ocorrido dia 1º de março.

Neste momento, o processo de reaprender a estar no ambiente escolar é uma das principais lições a ser aprendida não somente pelos alunos, mas por toda a comunidade escolar. Esta aula já começou na Escola Municipal Venerável Humberto Amaral, no bairro Nova Esperança.

Sofia Ferreira, do 1°/2º ano do Ensino Fundamental, foi uma das primeiras a receber as orientações de cuidados e prevenção. Ela reproduziu o passo a passo da higienização correta das mãos e braços. “É importante usar um pedaço de papel para abrir a torneira. Depois de ensaboar bem as mãos e enxaguar ainda é preciso secar, inclusive nos vãos dos dedos e punhos. O mesmo deve ser feito quando for usado o álcool”, destacou a aluna de apenas 7 anos de idade, ressaltando a saudade que estava da escola e professores.

João Otávio, também de 7 anos, comentou sobre a importância de não compartilhar materiais. “Neste momento, cada um precisa ter seu próprio lápis, caneta e borracha. Quando tudo isso passar, aí a gente vai poder voltar a emprestar nossos materiais e a brincar com os amigos”, disse.

A enfermeira Natália Gavião, do PSF do Jardim Primavera e responsável pelo PSE na Escola Venerável Humberto Amaral, enfatizou que as orientações têm como foco o uso adequado da máscara, a higienização correta das mãos e o distanciamento social. “Nós temos uma cultura muito calorosa, com abraços e beijos, e neste momento as demonstrações de afetuosidade precisam ser feitas através do olhar. Estamos reforçando junto às crianças para que não coloquem as mãos nos olhos, nariz e boca; que manuseiem as máscaras pelo elástico e que mantenham boca e nariz cobertos; que não compartilhem materiais e utilizem papel toalha disponível na escola toda vez que for tocar a maçaneta das portas e torneiras. O mesmo procedimento deve ser feito com relação ao uso dos corrimões. Estas orientações são contínuas e reforçam o trabalho realizado pelos educadores”.

A Escola Venerável Humberto Amaral tem aproximadamente 220 alunos matriculados no Ensino Fundamental, nos períodos da manhã e da tarde. Deste quantitativo, cerca de 40 estão em sala de aula. Para isto, a segurança é o elemento primordial determinado pela Secretaria Municipal de Educação.

Logo no portão de acesso à unidade, os alunos têm a temperatura aferida e o uso do álcool nas mãos é obrigatório. De casa, eles já vêm de máscaras faciais e trazem mais duas de reserva. O item se tornou parte dos materiais escolares.

O espaço físico da escola foi reestruturado. Foram instalados mais lavatórios, o chão das salas de aula ganhou demarcação de espaço para que mesas e cadeiras fiquem dispostas uma das outras com dois metros de distância. As janelas são mantidas abertas durante todo o período da aula. Dessa maneira, alunos, professores, profissionais administrativos e de apoio, assim como os pais e responsáveis, buscam recomeçar a vida escolar, superando os desafios impostos pela Covid-19.