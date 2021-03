Policiais militares apreenderam na tarde desta quarta-feira, uma granada no quintal de uma casa na Rua 5, no local conhecida como “Favelinha”, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

No local os agentes apreenderam também 54 pinos de cocaína, quatro tiras de maconha e dois pedaços pequenos do mesmo entorpecente. Os agentes levaram para a delegacia uma pessoa que foi liberada após prestar depoimento como Foto: Polícia Militar