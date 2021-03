Polícia Civil e Polícia Militar prendem suspeito de dupla tentativa de homicídio em Barra do Piraí

Policiais civis, sob o comando do Dr. Rodolfo Atala prenderam no início da tarde desta quarta-feira, um rapaz, de 25 anos, suspeito de duplo homicídio, em Barra do Piraí.

Segundo informações do delegado Rodolfo Atala, o suspeito tentou matar o primo e a esposa com uma arma de fogo. A arma falhou e o casal conseguiu fugir. Em seguida foram até a delegacia de deram parte do suspeito da tentativa de homicídio.

Policiais civis da 89ª Delegacia e policiais militares conseguiram localizar o criminoso e a arma de fogo no distrito de Conservatória, em Valença. O crime foi motivado por desavenças familiares.

Segundo Dr. Atala, o suspeito possui antecedentes por lesão corporal, ameaça, dano e vias de fato.

– Nossa missão é retirar de circulação todos os suspeitos envolvidos na onde de violência que assolou Barra do Piraí, recentemente. A prisão é resultado de uma força tarefa realizada na cidade a fim de prender criminosos ligados a organizações criminosas que são responsáveis pela onda de homicídios que aconteceram na cidade no último ano – disse Atala.

A 88DP realiza um trabalho em conjunto com o 10ª BPM no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí.