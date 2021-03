Porto Real faz manutenções preventivas em diversos pontos do município

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) realizou na manhã desta quarta, 3, o desentupimento do sistema de coleta de esgoto da Rua Hilário Ettore, no bairro Centro. Para o serviço, foi utilizado um caminhão, que realizou a sucção dos dejetos que causavam a barragem do sistema.

“O desentupimento nos prédios público deve ser realizado, em média, por duas vezes no ano. Já em vias públicas, a ação acontece em somente quando há a necessidade”, esclareceu o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, relembrando que nesta semana o mesmo serviço também foi realizado nos bairros Fretas Soares e Colinas.

Já na terça, 2, a SMOSP fez uma ação emergencial na Estação Elevatória de Água Tratada do bairro Freitas Soares. O serviço foi necessário após uma bomba de 100 cavalos de força, que era responsável pela distribuição de água, ter queimado devido a três oscilações na rede de energia elétrica na estação. Segundo a SMOSP a troca da bomba foi realizada com sucesso e a distribuição de água deve ser normalizada ao longo desta quarta.