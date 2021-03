Prefeitura de Barra Mansa promoverá encontro com mulheres do campo

O evento será voltado para o público feminino rural

Em comemoração ao mês da Mulher, a Secretária de Desenvolvimento Rural irá realizar um evento voltado para as mulheres do campo no próximo dia 19 de março no Parque de Saudade. A ação tem o objetivo de promover à visibilidade, a valorização do trabalho, a autonomia econômica e financeira das mulheres, por meio da assistência, da orientação dos seus direitos previdenciários e de políticas públicas, além do apoio ao empreendedorismo, associativismo e cooperativismo.

O evento contará com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, do secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, da presidente da OAB Mulher de Barra Mansa, Cleicione Nascimento, e da presidente da Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa, Francyne Lima, que irão palestrar acerca do tema, trazendo informações que visam empoderar as mulheres através do conhecimento de seus direitos.

O encontro abordará assuntos voltados à aposentadoria rural, salário maternidade, entre outras ações. Uma parceria está sendo desenvolvida para esclarecimento da reforma da previdência, previdência rural e LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).

O secretário de Desenvolvimento Rural enfatizou a importância do evento. “O objetivo é fortalecer as mulheres do campo. Nesse primeiro encontro, pra comemorar também o dia internacional da mulher, iremos orientá-las sobre os seus direitos políticos. Pretendemos desenvolver alguns programas em conjunto com as mesmas, visando à aproximação dessas mulheres,” revelou Beleza.

A presidente da Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do município, Francyne Lima, declarou a importância da valorização dessas mulheres. “O encontro é uma forma de fazer com que as mulheres do campo se sintam cada vez mais valorizadas. O evento traz o reconhecimento da mulher por parte do setor público no desenvolvimento das atividades produtivas das propriedades rurais espalhadas no município e em seus distritos.”

A vice-prefeita Fátima lima se mostrou muito satisfeita com as homenagens que serão prestadas. “Ficamos muito felizes por todas as homenagens recebidas em todo o mês de março. De forma especial, nós queremos destacar nessa data a mulher do campo, pois elas contribuem de forma significativa pra que os alimentos cheguem as nossas mesas. Muitas colocam as mãos na terra, lançam sementes e cuidam do plantio como se cuidassem de um filho. Nosso respeito e gratidão as guerreiras do campo que amanhecem com o sol e sob ele trabalham até que ele se põe,” concluiu.