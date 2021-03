Prefeitura de Resende realiza melhorias na rede de drenagem no bairro Jardim Aliança II

Trabalhos estão concentrados na Rua 14, com substituição de manilhamento antigo e implantação de novo trecho da rede de águas pluviais

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, vem realizando melhorias significativas na rede de drenagem no bairro Jardim Aliança II, na Região do Acesso Oeste. Os trabalhos, iniciados no dia 24 de fevereiro deste ano, estão concentrados na Rua 14, com a substituição de manilhamento antigo e a implantação de novo trecho de rede de águas pluviais. A reestruturação específica da rede de drenagem na Rua 14, que possui aproximadamente 220 metros de extensão, tem a finalidade de solucionar problemas de alagamento e, consequentemente, sanar os transtornos causados no período de chuvas.

Os serviços são executados por funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com o emprego de maquinário e veículos próprios. Nesta obra, são utilizados os seguintes recursos logísticos: um caminhão basculante; uma retroescavadeira; e uma escavadeira hidráulica.

No dia 24 de fevereiro, foi iniciada a retirada da pavimentação de intertravados na Rua 14. No dia 26, a equipe de obras começou o processo de escavação para a implantação da rede de águas pluviais em trecho inexistente.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destaca a importância da intervenção na Rua 14, que beneficiará dezenas de moradores. “Além da implantação da rede de drenagem no trecho inexistente na Rua 14, haverá a troca de manilhas para a readequação do sistema na outra parte da via. O trabalho está sendo feito para melhorar o escoamento das águas das chuvas, evitando, desta forma, alagamentos e transtornos para a população local. Vale destacar que a equipe está agilizando a obra ao máximo possível, levando-se em consideração as condições climáticas. Também é importante ressaltar que a mão de obra é própria, com o uso de maquinário e veículo pesado adquiridos na atual gestão. A etapa final da obra inclui a repavimentação com intertravados”, reforça.