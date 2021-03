Resende realiza testes de Covid e se prepara para estreia no Maracanã em novo horário  

Com a alteração, Gigante do Vale enfrenta o Fluminense às 21h

Falta pouco para a estreia do Resende FC no Campeonato Carioca 2021. Elenco, comissão técnica e profissionais que estarão no Maracanã na próxima quinta-feira, dia 4, passaram por testes de Covid-19 no CT Pelé Academia nesta quarta-feira. A medida de segurança obedece aos protocolos estabelecidos pela Federação de Futebol do Estádio do Rio de Janeiro (FFERJ).

Após a realização dos testes, nenhum resultado positivo foi detectado. A delegação do Resende continua concentrada obedecendo aos protocolos e viaja na noite desta quarta-feira para o Rio de Janeiro. O treinador Sandro Sargentim celebrou os resultados negativos dos testes e exaltou a possibilidade de o clube utilizar força máxima no duelo desta quinta-feira.

– A preparação no CT Pelé Academia foi muito proveitosa e também tivemos muito cuidado com os protocolos de segurança sanitária para que chegássemos nesse momento com todos os atletas disponíveis. Agora é foco total no confronto contra o Fluminense. O clima é de total ansiedade. Foram oito semanas de treinamento, abrindo mão de finais de semana, praticamente todo mundo distante da família. Não vemos a hora de iniciar competição e vamos buscar fazer uma campanha sólida – disse Sandro Sargentim

No período da tarde, o Resende realizou o último treino antes da estreia no CT Pelé Academia.

Alteração no horário