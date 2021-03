SINE de Porto Real realizou 130 atendimentos para MEI

Em um momento difícil em virtude da pandemia da COVID-19, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda SDETR, através do posto do Sistema Nacional de Emprego, Sine, de Porto Real, comemora um total de 130 atendimentos para micro empreendedor individual, MEI, realizados em fevereiro.

A coordenadora do Sine, Taís Rodrigues, frisou que os atendimentos incluíram: declaração de faturamento; abertura de empresa individual; retirada de boletos MEI; baixa; viabilidade, emissão e entrega de alvarás. “O Sine está pronto para atender os micro empreendedores individuais para auxiliar no que for necessário, também estamos atuando na captação de vagas no mercado de trabalho, em processos seletivos e em todos os setores que houver necessidade da nossa atuação para buscar junto ao mercado de trabalho as vagas para nossos trabalhadores” – concluiu Taís.