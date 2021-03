Unidades dos CRAS de Volta Redonda passam por reformas 

Reparos permitem mais humanização no atendimento

Os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mantidos pela prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria de Ação Comunitária (Smac) estão passando por reformas que incluem desde pintura nova até manutenção e troca de toda a parte hidráulica e elétrica. Na primeira etapa das obras, que já teve início, as primeiras já beneficiadas são as unidades dos bairros Belo Horizonte, Santo Agostinho e Vila Americana. Na sequência serão as do Monte Castelo e Dom Bosco.

De acordo com o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o intuito é devolver à população as 35 unidades do Cras. “Em função das adaptações e mudanças ocorridas em 2021, agora foi possível organizar as reformas das unidades e também para que os usuários possam usufruir das melhorias o quanto antes”, disse.

Segundo Assessor de manutenção e obras Gustavo Salomão, as equipes trabalham dia e noite, inclusive nos finais de semana para cumprir o prazo. “Vai melhorar muito, principalmente na estética, em função da pintura padronizada, proporcionando uma fachada nova”, destacou. A reforma também prevê a poda de árvores para evitar acidentes, troca de telhas e capinas.

Sobre os CRAS

Nas unidades dos Cras são realizadas ações de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que beneficiam a população desde a atenção integral à família, além dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças, adolescentes, jovens, gestantes e idosos.

Também são realizadas oficinas que ampliam as possibilidade e equidade, organiza a entrega e acompanhamento dos Benefícios Eventuais e realizam o Cadastro Único para os programas sociais do governo Federal, Estadual e Municipal.

“A humanização nas unidades qualifica os trabalhos realizados, amplia os atendimentos nos CRAS que são unidades instaladas em áreas de vulnerabilidade e risco social”, disse a diretora de Proteção Básica, Rosane Marques.