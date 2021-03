Cacau incentiva aula de defesa pessoal para mulheres

O vereador José Onofre da Silva, o “Cacau da Padaria” (Partido da Mulher Brasileira), esteve no último sábado, dia 27 de fevereiro, com as professoras: Sulamita Fonseca e Perla Moura, na Barra da Tijuca-Posto 8, no Rio de Janeiro e acompanhou a Aula de Defesa Pessoal e a diplomação das multiplicadoras, ambas receberam certificados pelos trabalhos desenvolvidos em Volta Redonda, contando com a presença da idealizadora do Projeto Érica Paes- Jiu-Jitsu e MMA.

O Projeto já tem mais de 50 mulheres que aprendem semanalmente técnicas de defesa pessoal e condicionamento físico, na Arena Academia, localizada no Bairro Retiro. Segundo as multiplicadoras, Cacau abriu as portas de seu gabinete e faz questão de incentivar o trabalho desenvolvido por elas na cidade.

Durante o evento no Rio, o vereador esteve com o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, e o Deputado Federal Sargento Gurgel que também são incentivadores.

Cacau disse que o projeto é uma forma de colocar a mulher no lugar merecido e criar formas de proteção com técnicas de defesa pessoal, garantindo segurança. “pra mim que sou marido e pai de duas filhas, fiquei encantado com o projeto”, elogiou Cacau.

A idealizadora do projeto Érica Paes- Jiu-Jitsu e MMA, tem agenda em Volta Redonda no próximo dia 11 de março.