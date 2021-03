Homem é atropelado por carro desgovernado no bairro Volta Grande

José Mauro Guilherme, de 46 anos, ficou gravemente ferido no final da madrugada desta quinta-feira, ao ser atropelado por um carro desgovernado no momento em que descarregava um caminhão na feira-livre de Volta Redonda, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

José Mauro, dono do caminhão e outros três ajudantes descarregavam o caminhão baú quando o carro avançou na direção deles. Os outros conseguiram escapar, mas José Mauro não teve a mesma sorte e chegou a ser prensado, fraturando as pernas.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, onde passou por tomografia e precisará ser submetido a uma cirurgia. O motorista do carro foi levado à delegacia para o registro da ocorrência. Foto/Fernando Pedrosa