Homem é preso suspeito por tráfico de drogas em Volta Redonda

Policiais do Serviço Reservado e do GAT (Grupo de Ações Táticas) prenderam na manhã desta quinta-feira, (4) um homem de 34 anos, por tráfico de drogas na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Uma operação deflagrada pela PM pela manhã. Foram apreendidos dois rádios de comunicação com uma base, 39 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha, uma roupa camuflada, dois coturnos, uma bolsa contendo pinos vazios e dois celulares.

Os agentes foram ao endereço do olheiro depois de receberem informações de que suspeitos de envolvimento com o tráfico estavam fugindo da operação. O homem informou onde o material estava escondido, numa área de mata perto de sua casa.

Segundo os policiais, ele admitiu que recebia R $ 100 por dia para informar sobre a presença da polícia no bairro, mas não falou quem seria o responsável pelo pagamento. O homem foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda.