Policiais militares receberam informações na noite de quarta-feira, por volta das 30h30miin, sobre o tráfico de drogas que esta ocorrendo com suspeitos armados no Morro dos Macacos, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os agentes do Serviço Reservado e do GAT (Grupo de Ações Táticas), foram até o local indicado e houve troca de tiros com suspeitos de tráfico. Após o cessar a troca de tiros, um jovem, de 22 anos, foi preso com uma pistola, nove munições e um rádio de comunicação.