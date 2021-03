Polícia Militar deflagra “Operação de Ocupação” em Barra Mansa e Volta Redonda

Policiais militares coordenados pelo 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) sob o Comando do coronel Andréa comandante do 28º BPM, deflagraram na manhã desta quinta-feira, por volta das 5h30min, a “Operação Ocupação”, em Barra Mansa e Volta Redonda.

Participaram da operação cerca de 150 policiais militares com o apoio do 10°BPM (Barra de Piraí), 33ºBPM (Angra dos Reis) e 37º BPM (Resende) além do efetivo normal de rotina. O objetivo da operação é prevenir e reprimir ações dos bandidos na região.

Foram apreendidas armas, drogas e suspeitos presos. A operação foi realizada nos bairros Jardim Belmonte, Padre Josimo, Siderlândia, Roma, Água Limpa e Ponte Alta (Volta Redonda). Em Barra Mansa os bairros foram Roselândia, Siderlândia, Santa Clara e Loteamento Jardim Nova Esperança.