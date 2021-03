Polícia Militar prende mulher apreende pinos de cocaína, em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam, no início da tarde desta quinta-feira, cerca de 5,7 mil pinos de cocaína que estavam no porta-malas de um carro, conduzida por uma motorista, de 27 anos, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na região do Frade, nas proximidades da Fazenda Grataú, no bairro Frade, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, a motorista perdeu o controle do veículo ao avistar viaturas da Polícia Militar e capotou. Ela foi socorrida no Hospital da Praia Brava. Os agentes já estavam de prontidão a rodovia ao serem informados sobre um Ford K (prata) usado para transporte de drogas.

Após o socorro para o atendimento à vítima, os policiais fizeram uma revista no carro, onde foram encontrados milhares de pinos de cocaína. No mesmo instante dois homens apareceram no local. Eles informaram que haviam recebido mensagem da mulher pedindo para que o “material que estava no carro” fosse retirado do porta-malas.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis. Os dois homens alegaram que não sabiam que o material transportado pela mulher era droga.

A mulher continua internada no hospital sob custódia. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.