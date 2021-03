Polícia Militar prende susepitos com armas, munições e drogas no Água Limpa

Quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (4), em Volta Redonda, com armas, munições e drogas, no bairro Água Limpa, durante a operação deflagrada na cidade e em Barra Mansa para coibir a prática de crimes. Os policiais chegaram aos suspeitos a partir de informações levantadas pelo Serviço Reservado do 28º BPM.

Com eles, segundo as primeiras informações, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm; dois carregadores calibre 45mm e um calibre 9mm; um revólver calibre 38; 14 munições calibre 9mm; 15 munições calibre 45 e três calibre 38. Também foram apreendidos 65 pinos de cocaína, 13 trouxinhas de maconha, quatro rádios de comunicação, cinco bases, uma balança digital, uma roupa camuflada, material para embalar drogas (entre os quais mil pinos vazios,) e os celulares dos suspeitos. Eles foram levados para a delegacia de Volta Redonda.

Na mesma operação, um olheiro do tráfico foi detido na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte. Foram apreendidos, próximo da casa dele, dois rádios de comunicação com uma base, 39 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha, uma roupa camuflada, dois coturnos, uma bolsa contendo pinos vazios e dois celulares. (Foto: Polícia Militar)

Fernando Pedrosa