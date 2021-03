Prefeitura de Barra Mansa alerta para golpe sobre vagas de emprego

Mensagem divulgada nas mídias sociais visava roubar dados pessoais dos usuários

A Prefeitura de Barra Mansa informa que é falsa a afirmação de que o Executivo estaria contratando para diversas vagas de emprego. A fake news estava sendo divulgada nas mídias sociais e orientava os munícipes a se cadastrar e enviar o currículo através de links de dois sites não oficiais.

Um dos links, com o endereço muito parecido com o da página oficial da Prefeitura de Barra Mansa, estaria divulgando as supostas vagas para os ramos de comércio e serviços. Já o currículo e o cadastro deveriam ser feitos por outro endereço.

A mensagem, que visa roubar dados pessoais, indicava oportunidades para profissionais de serviços gerais, atendentes, seguranças, cozinheiras e analistas de sistema. O texto se encerrava com um pedido para que a postagem fosse repassada para ajudar quem precisa.

A Prefeitura Municipal alerta que qualquer oportunidade de emprego é divulgada em seus canais oficiais – www.barramansa.rj.gov.br, @barramansarj (Instagram) – pelo Centro EmpreendER e na imprensa local.