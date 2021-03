Prefeitura de Volta Redonda terá grupo intersetorial de prevenção ao uso de álcool e outras drogas

Primeiro encontro foi nesta semana com representantes de seis secretarias, além da Guarda Municipal e Coordenadoria de Prevenção às Drogas

A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta semana o primeiro encontro para formação de um conselho gestor para prevenção ao uso de álcool e outras drogas. O grupo intersetorial vai contar com representantes da Coordenadoria de Prevenção às Drogas; das secretarias municipais de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos; de Saúde; de Ação Comunitária; de Cultura; de Educação; de Esporte e Lazer; e da Guarda Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha.

De acordo com a coordenadora de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, o objetivo é tornar a prevenção ao uso de álcool e outras drogas um programa de governo. “Está tudo interligado. A violência contra a mulher muitas vezes está relacionada ao uso abusivo de álcool e outras drogas, assim como o problema é identificado entre a população em situação de rua. A ideia é focar os diversos equipamentos públicos na prevenção”, disse.

A escola, os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social) e os CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e as unidades de saúde da Atenção Básica são equipamentos da ponta que podem identificar o uso de drogas e álcool. O departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, entra como tratamento dos usuários e os programas das secretarias de Esporte e Lazer e de Cultura são meios para promoção da reintegração social do indivíduo.

“Trabalhando juntos, trocando informações e experiências, vamos implantar em Volta Redonda um programa de prevenção e cuidado eficaz em relação ao uso de álcool e outras drogas”, acredita Neuza Jordão.

A convite da secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim, que faz parte do grupo, as reuniões são realizadas na sede da Smidh, Rua Antônio Barreiros, nº 232, bairro Nossa Senhora das Graças. O local é apropriado por contar com auditório que permite o distanciamento necessário entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O próximo encontro será no dia 17 de março, às 9h.

“Todos concordamos que precisamos formar uma rede de cuidados e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Desta forma, teremos eficácia na garantia dos direitos e na promoção da qualidade de vida da população”, afirmou Glória Amorim.

Secom/PMVR

Fotos: Divulgação